İspanyol mahkemesi, Samuel Eto'o'yu 22 yaşındaki bir kadının babası olarak ilan etti

Madrid mahkemesi, eski Barcelona oyuncusu Samuel Eto'o'yu 22 yaşındaki İspanyol bir kadın olan Erika Do Rosario Nieves'in resmi babası olarak ilan etti.

Kamerunlu eski yıldız, aleyhine sunulan delillere katılmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

Bu durum, genç kadının 2018'deki davasının yasal temsilinden sorumlu olan avukat Fernando Osuna tarafından EFE'ye belirtildi.

Genç kadının annesi ve Eto'o, davaya göre 1997'de Eto'o'nun Leganes'te kiralık olduğu bir Madrid gece kulübünde tanışmıştı.

Anne, hamilelik sırasında Eto'o ile iletişim kurmaya çalıştığını ancak Eto'o'nun telefonlarına veya e-postalarına cevap vermediğini ifade etti.

Süreci yürütmek için genç kadın, Eto'o mahkemenin şartlarını hiçbir zaman karşılamamasına rağmen, yargıcın iddiayı kabul etmesini sağlayan ifadesini destekleyen biyolojik kanıtlar sağladı.

İspanyol MARCA gazetesine göre; Eto'o, dava açıldığından bu yana geriye dönük ödemeler de dahil olmak üzere 22 yaşındaki oyuncuya şimdi aylık 1.400 avro ödemek zorunda.

Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen Samuel Eto'o, Barcelona'da forma giydiği beş sezonda 195 maça çıkıp 128 gol kaydetti.