İspanyol mahkemesi Katalonya’nın bağımsızlık referandumu kararını askıya aldı

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde 1 Ekim’de bağımsızlık referandumu yapılmasıyla ilgili yasaya onay çıktı, İspanya Anayasa Mahkemesi kararı askıya aldı.

İspanya’ya bağlı Katalonya özerk bölgesi parlamentosu bağımsızlık referandumuyla ilgili yasa tasarısını onaylamış, özerk bölgenin İspanya’dan ayrılmasını mümkün kılacak olan halkoylamasının 1 Ekim’de yapılmasını kararlaştırmıştı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan meclisinin referandum kararını geçirmesinin ardından mahkemeye başvurmuştu. Referandumun yasaya ve demokrasiye aykırı olduğunu savunan Rajoy, kararı “kabul edilemez bir itaatsizlik eylemi” olarak nitelendirmişti.

İspanyol Anayasa Mahkemesi, Katalan parlamentosunun referandum kararını askıya aldı. Mahkeme, kararının anayasaya aykırı olup olmadığını değerlendireceğini belirtti.

Katalan liderler ise mahkeme kararına rağmen referandumun düzenleneceğini söyledi.

Belediyelere “oylamayı engellemeniz zorunlu” uyarısı

Başsavcı José Manuel Maza, güvenlik güçlerinden Katalan hükümetinin referanduma dair yaptığı hazırlıkları araştırmalarını istediğini açıkladı. Başsavcı ayrıca Katalan parlamentosunda referandum lehine oy kullanan milletvekillerine hukuki yaptırım uygulanabileceğini ekledi.

İspanya Başbakanı Rajoy ayrıca tüm yerel belediyelere oylamayı engelleme ya da durdurma zorunlulukları olduğu uyarısının da yapılacağını belirtti.

Madrid’in izni olmadan referendum yapmak, Katalonya’daki yerel yetkilileri de zor bir kararla karşı karşıya bırakacak. Resmi bir kampanya yürütmek ya da bağımsız gözlemciler davet etmek mümkün olmayacak.