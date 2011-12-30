-İspanyol krize karşı ilk önlem paketini açıkladı MADRİD (A.A) - 30.12.2011 - İspanya'da geçtiğimiz 20 Kasım'da yapılan erken genel seçimler sonrasında tek başına iktidara gelen sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ekonomik krize karşı ilk önlem paketini açıkladı. Başbakan Mariano Rajoy başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından basının karşısına çıkan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Soraya Saenz de Santamaria, ''başlangıç olarak'' kamu harcamalarında 8 milyar 900 milyon avroluk tasarruf yapacaklarını duyurdu. 2011 yılı sonu itibariyle kamu açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 8 olduğunu belirten Santamaria, bunun geçmiş hükümetin öngördüğü kamu açığından 2 puan daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Kamu açığının beklenenden yüksek olmasından dolayı ''istenilmeyen ve öngörülmeyen olağanüstü önlemler'' almak zorunda kaldıklarını belirten Hükümet Sözcüsü, 2012 yılı sonu itibariyle kamu açığını yüzde 4,4'e indirmeyi hedeflediklerini duyurdu. Buna göre, ilk etapta alınacak önlemler kapsamında, mevcut durumda 641 avro 40 sent olan asgari ücret 2012 yılında dondurulacak, gelir vergisinde yüzde 0,75 ile yüzde 7 arasında artış yapılacak, lüks eşya vergisine iki yıl boyunca artış gelecek, haftalık çalışma saat 2,5 saat artırılarak 37,5 saate çıkartılacak, eğitim ve sağlık dışındaki kamu yerlerinde görevde yükselme dondurulacak, Devlet Güvenlik Güçleri'nde ise bu görev yükselimine sadece yüzde 10 oranında izin verilecek, siyasi partilere ve sendikalara yapılan maddi yardım yüzde 20 kesilecek. Öte yandan, İspanya'daki yeni hükümet, tek maaş artışını ise 2011'de maaşları dondurulan emeklilere yaparken, 2012'de yüzde 1'lik artış olacağını açıkladı.