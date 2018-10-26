İspanyol Interpolü'nün ihbarıyla İzmir'de tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yaşayan S.Y. (42), İspanya Interpol biriminin gönderdiği ihbar yazısı doğrultusunda, 12 yaşındaki bir İspanyol kız çocuğuna, sosyal medya hesabı üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve video gönderdiği gerekçesiyle, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.Y., tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İspanyol Interpol biriminin gönderdiği ihbar yazısı üzerine harekete geçti. S.Y.\'nin, 12 yaşındaki bir İspanyol kız çocuğuna cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar gönderdiği, çocuğun durumu polise bildireceğini söylemesine rağmen, aynı suçu işlemeyi sürdürdüğü tespit edildi.

Ekipler, çarşamba günü evine düzenledikleri operasyonla, S.Y.\'yi gözaltına alırken, yapılan aramada, içinde suça konu olan fotoğraf ve videoların olduğu dijital malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, son bir ay içerisinde, benzer suçlardan 3 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 2\'sinin tutuklandığı ve 1\'inin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.



FOTOĞRAFLI