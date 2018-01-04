T24 LogoT24 Logo
Dünya

İspanyol hükümeti Katalan bütçesini 780 milyon euro azalttı

Mergim Özdamar / İstanbul, 4 Ocak (DHA) – İspanya Maliye Bakanlığı 2018’de Katalan bütçesini 780 milyon euro azalttı

04 Ocak 2018 20:33

Mergim Özdamar / İstanbul, 4 Ocak (DHA) – İspanya Maliye Bakanlığı 2018’de Katalan bütçesini 780 milyon euro azalttı.
İspanyol hükümeti Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Katalan yönetimine 17 milyar 617 milyon euro ödeyeceğini açıklamıştı.
Ancak Madrid, Katalan bütçesine daha önce belirttiği miktardan daha az katkıda bulunarak yalnızca 16 milyar 838 milyon euro katkı sağlayacak.
Madrid, bunun geçen yılki bütçenin uzatılmasından kaynaklandığını savunuyor.
Katalan hükümeti 1 Ekim referandumunun kesin sonuçlarını ve kutlamayı beklerken önümüzdeki yıl için yeni bir bütçe hazırlamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MergimOcak DHAMaliye BakanlığıKatalanTemmuzAncak Madrid KatalanMadridEkim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24