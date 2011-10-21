-İspanyol hükümeti: "ETA bitti" MADRİD (A.A) - 20.10.2011 - İspanyol hükümeti, ETA'nın 43 yıl sonra silahlı faaliyetlerini bırakmasıyla bağlantılı olarak basına gönderdiği bilgilendirme notunda, ''ETA bitti'' ifadesini kullandı. İspanyol hükümeti tarafından yerli ve yabancı basına gönderilen bilgilendirme notunda, ''Uzun yıllar boyunca gösterilen büyük çabalar ve demokrasi, ETA'yı bu dönüşü olmayan noktaya getirdi ve 43 yıllık şiddetinin, suçlarının son bulmasını sağladı'' denildi. ETA'nın, 1968 yılından bu yana terör saldırıları yaptığı ve toplam 829 kişiyi öldürdüğü belirtilirken, terör sorununun uzun yıllar boyunca İspanyol halkının 3 temel endişesinden biri olduğu vurgulandı. 2004 yılından bu yana iktidarda olan Zapatero hükümeti, 2004 Nisan ayından bu yana toplam 734 ETA üyesinin yakalandığını, bunlardan 92'sinin ETA'nın ateşkeste olduğu 2010 eylül ayından bu yana olan dönemde gerçekleştiğini hatırlattı. Verilen bilgilerde ayrıca, ETA'ya karşı mücadelede Fransa ile işbirliğinin ''temel'' olduğu, İngiltere, Meksika, Portekiz ve Kanada'nın da ETA terörüne karşı mücadelede önemli ülkeler olduğu vurgulandı.