İspanyol hoca kovuldu



İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, teknik direktör Juan de Ramos'un görevine son vererek takımın başına Portsmouth Teknik Direktörü Harry Redknapp'ı getirdi.



Sevilla'da büyük başarılar yakaladıktan sonra Londra'ya büyük umutlarla gelen Juan de Ramos, sezon başında bu yana oynattığı etkisiz futbol ve aldığı sonuçlarla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Ramos'un Tottenham yönetimini hedef alan sert açıklamalarının ardından ipler gerildi ve dün gece yapılan şok operasyonla tamamen koptu!



Kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada “Kulübümüz Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Juande Ramos, Takım Hocaları Marco Alvarez ve Gus Poyet’in takımla ilişkisinin kesildiğini duyurmaktadır. Kendilerine başarılar diliyoruz” denildi.



Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından Londra ekibi, Portsmouth'un Teknik Direktörü Harry Redknapp ile görüştüğünü şu açıklamayla duyurdu. "Kulübümüz, Harry Redknapp ile görüşme izni istemiş ve Portsmouth Futbol Kulübü de bu isteğimizi kabul etmiştir" Bu duyurunun birkaç dakika sonrasında Sky Sports, Portsmouth Teknik Direktörü’nün Tottenham Hotspur tarafından teklif edilen görevi kabul ettiğini bildirdi. Redknapp da bu gelişmeler hakkında basını bilgilendirirken, Tottenham’ın Portsmouth'a yaklaşık 8 milyon Avro tazminat ödeyeceğini söyledi



Deneyimli teknik adam "Emekliye ayrılmadan önce büyük bir kulübü yönetmek büyük bir fırsat. Tottenham bana 5 milyon pound önerdi ve dürüst olmak gerekirse bu para Portsmouth için çok iyi bir rakam. Bütün samimiyetimle söylüyorum kulübün de paraya ihtiyacı var. Tottenham kağıt üzerinde çok iyi bir kadroya sahip ancak çok dengeli değiller. Çok yetenekli oyuncular var." dedi.



Premier Lig'de çıktığı 8 maçta elde ettiği 2 puanla en alt sırada bulunan Tottenham Hotspur, Ramos göreve geldiğinden bu yana ilk kez bu kadar kötü sonuçlar aldı. Teknik direktörlük kariyerine Bournemouth kulübünde başlayan 61 yaşındaki Redknapp, West Ham United, Portsmouth ve Southampton kulüplerini de çalıştırdı.







26.10.2008

Kaynak : Sporx.com dış haberler