T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İspanyol havayolu şirketi Air Comet iflas etti

22 Aralık 2009 03:07

İspanyol özel havayolu şirketi Air Comet iflas etti.

Marsans Grubu'na bağlı olan Air Comet'in yönetimi tarafından yapılan açıklamada, şirketin, borçlarından dolayı İngiliz mahkemesi tarafından cumartesi gününden itibaren bilet satışlarının durdurulduğu hatırlatılıp, şirketin kapatılma işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.

Sendika kaynakları ise, 640 çalışanı olan Air Comet'in Alman bankası Nord Bank'a 25 milyon dolar borcu bulunduğunu bildirdi.

İngiliz mahkemesinin aldığı karar gereği, Air Comet'in 13 uçağına haciz konulduğu da kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24