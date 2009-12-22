İspanyol havayolu şirketi Air Comet iflas etti

İspanyol özel havayolu şirketi Air Comet iflas etti.

Marsans Grubu'na bağlı olan Air Comet'in yönetimi tarafından yapılan açıklamada, şirketin, borçlarından dolayı İngiliz mahkemesi tarafından cumartesi gününden itibaren bilet satışlarının durdurulduğu hatırlatılıp, şirketin kapatılma işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.

Sendika kaynakları ise, 640 çalışanı olan Air Comet'in Alman bankası Nord Bank'a 25 milyon dolar borcu bulunduğunu bildirdi.

İngiliz mahkemesinin aldığı karar gereği, Air Comet'in 13 uçağına haciz konulduğu da kaydedildi.