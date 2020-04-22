İspanyol güvenlik şirketi, Wikileaks kurucusu Assange'a yakın herkesi yasa dışı biçimde gözlemiş

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Avustralya mahkemesine sunulan belgelere göre bir İspanyol güvenlik şirketi, Julian Assange'ın Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde kaldığı yıllarda, Wikileaks'in kurucu genel yayın yönetmeninin yakınlarını da yasa dışı bir biçimde gözlemiş.

Belgelere göre Assange'ın sığındığı büyükelçilik binasına güvenlik servisi veren UC Global, Wikileaks kurucusunun oğlunun görüntülerini kayıt altına aldı ve nişanlısı ile annesini takip etti.

UC Global, daha önce de ABD için Assange'ı ve konuklarını gözetlemekle suçlanİspanyol güvenlik şirketi, Wikileaks kurucusu Assange'a yakın herkesi yasa dışı biçimde gözlemişmıştı. İspanya'da UC Global'in sahibi hakkında bir soruşturma yürütülüyor.

The West Australian gazetesinin aktardığına göre Avustralya'da mahkemeye sunulan belgelerin arasında yer alan bir e-posta metninde Assange'ın nişanlısı Stella Moris'e "özellikle dikkat edilmesi gerektiği" ifadeleri yer alıyor.

Bir başka e-postada UC Global'in sahibi David Morales'in Moris'ten bahsederken, "Tamamen bu konuyla ilgilenen biri olmasını istiyorum. Gerekirse yeni birini işe alın" dediği görülüyor.

Moris, geçen hafta Assange'la nişanlı olduğunu ve Wikileaks kurucusunun Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde kaldığı sürede iki çocuk yaptıklarını duyurmuştu.

Mahkemeye Assange'ın çocuklarından birinin UC Global tarafından çekildiği iddia edilen görüntüleri de verildi.

Assange ve Moris, güvenliklerini sağlamak için çocuklarının kimliğini bir süre saklamaya çalıştı. Çocuklar Assange'a ziyarete gelirken onlara Moris yerine, bir arkadaşları eşlik ediyordu.

Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan Assange'ın, ABD'ye iade edilip edilmeyeceğini belirleyecek mahkeme süreci kısa süre önce başlamıştı. Assange, iade edilirse casuslukla yargılanacak.