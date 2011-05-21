İspanyol gençleri isyan bayrağını çekti!

T24 - Avrupa'da işsizlik oranının en yüksek olduğu İspanya'da gençler Madrid'deki "Puerto del Sol" (Güneş Kapısı) meydanını Tahrir'e çevirdi. Meydana kamp kuran gençler, "daha iyi yaşam koşulları ve insani bir yaşam" talebiyle isyan bayrağını çekti. Hükümet karşıtı protestolar yasağa rağmen sürüyor. Binlerce protestocu, gösteri yasağına rağmen geceyi başkent Madrid'in büyük meydanlarından birinde geçirdi.
Hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden göstericiler meydanı geçtiğimiz hafta boyunca işgal etti. Madrid'deki Puerto del Sol Meydanı'nı kamp alanına çevirenler, İl Seçim Kurulu'nun aldığı yasak kararına rağmen meydandan ayrılmıyor.
Kurul 22 Mayıs Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesinde meydanın boşaltılmasını istemişti. Ancak protestocular, yerel seçimlerle bağlantılı olarak cumartesi günü tüm ülkede uygulanacak olan, propaganda yasağı çerçevesinde alınan karara karşı çıktı.
Gece 12'de yasağın işlerlik kazanmasını rağmen meydanı boşaltmayan göstericiler, saat 12'yi tezahüratla karşılarken, polis meydanı boşaltmak için müdahele etmedi.
Ülkenin birçok kentinde devam eden gösterilerde, siyasi ve ekonomik sistemde değişiklik isteyen protestocular, yasağa rağmen bugün de gösteri yapma kararı aldı.
Başta başkent Madrid ve Barcelona olmak üzere çok sayıda İspanyol kentinde 15 Mayıs'tan bu yana meydanlarda barışçıl gösteriler yapılıyor.
Gösteriler genç nüfus arasında işsizliğin yüzde 45'e ulaşmasını protesto eden bir grubun, Madrid'in Puerto del Sol meydanında yaptığı oturma eylemiyle başladı.
Sonraki günlerde eyleme katılım arttı ve protestolar diğer kentlere de yayıldı.
Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve hükümet sözcüsü Alfredo Perez Rubalcaba meydanındakileri dağıtmak için polisin güç kullanıp kullanmayacağıyla ilgili sorulara net cevap vermekten kaçındı.
Bakan "Güvenlik güçleri, bir sorunun olduğu yerde ikinci veya üçüncü sorunu yaratacak değildir" dedi.
Rubalcaba, "Polis, yasaları uygulamak için yapması gerekeni biliyor. Yasalar, şiddet olmadığı sürece güvenlik güçlerinin güç kullanmasını önler" değerlendirmesinde bulundu.
Rubalcaba gösterilerin, "barışçıl" olduğunu ve bunun "iyi ve rahatlatıcı bir etki yarattığını" kaydetti.
İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero da, "Bu cumartesi neler olacağını bekleyip, gelişmeleri göreceğiz. İçişleri Bakanlığı, kurallara uygun, akıllı ve tüm hakların garanti edildiği bir şekilde hareket edecektir" dedi.
Öte yandan "Hemen gerçek demokrasi" adlı sivil toplum örgütünün kurduğu www.tomalaplaza.net
adlı internet sitesi, sosyal ve siyasi sistemde değişiklik isteyenlerin yayınladığı manifestonun altına yaklaşık 29 bin 600 kişinin imza attığını duyurdu.
"Bankacıların ve siyasetçilerin ellerindeki bir mal değiliz" denilen manifestoda "Farklı ideolojilere sahip olsalar da olmasalar da sıradan kişilerin hepsi, sosyal, ekonomik ve siyasi manzaradan dolayı endişeli veya kızgınlar" ifadesi kullanıldı.
Herkesin birlik içinde olması halinde "mevcut durumun değişeceğini, sağlıklı ve mutlu bir hayat için gerekli olan refahın sağlanacağını, sağlık, eğitim, iş, konut gibi toplumun temel haklarının korunacağını" savunan manifestoda, "Daha iyi bir toplum inşa etmek için harekete geçme zamanı geldi" denildi.