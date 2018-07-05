İspanyol gazete, Real Madrid ve Ronaldo krizinin perde arkasını yazdı

İspanyol Marca gazetesi Cristiano Ronaldo ile Real Madrid yönetimi arasındaki krizin geçen Ocak ayından bu yana devam ettiğini yazdı.

Gazeteye göre Ronaldo kendisine yeterince değer verilmediğini düşündüğü için ayrılık kararı aldı.

Bir yandan Dünya Kupası devam ederken diğer yandan da gözler Cristiano Ronaldo'nun geleceğine çevrilmiş durumda.

İddialar yıldız oyuncunun Real Madrid'den ayrılarak 100 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Juventus'a gideceği yolunda.

İspanyol basınına göre Real yönetimi halen İtalyan ekibinden gelen teklifi değerlendiriyor. Marca gazetesi ise Ronaldo ile yönetim arasındaki sorunların aylar öncesinden başladığını yazdı.

Son sayısında Ronaldo'nun ağzından; "Eğer 100 milyon euro değerindeysem Real beni istemiyor demektir" manşeti ile okuyucularının karşısına çıkan Marca yıldız oyuncunun geçen ocak ayında ayrılmayı kafasına koyduğunu ifade etti.

Habere göre geçen sezonun ilk bölümünde formunda büyük bir düşüş yaşayan Ronaldo, Real yönetiminin kendisini 100 milyon euroya satmaya hazır olduğu haberini aldı. Dahası Ronaldo'ya gelen haberler hiçbir kulübün yıldız oyuncuya bu bonservis bedelinin yanısıra astronomik maaşını ödemeye yanaşmayacağı konusunda Real yönetiminin kendinden çok emin olduğu yolundaydı.

Marca kariyerine Real Madrid'de son verme hayalleri kuran Ronaldo'nun kendisine söz verilen maaş zammını da alamaması üzerine ayrılık kararı aldığını savundu.