T24 LogoT24 Logo
Spor

'İspanyol futbolunda şike var'

İspanya Ulusal Profesyonel Futbol Ligi Kurumu Başkan Yardımcısı Javier Tebas: La Liga'da maçlar satılıyor ve bu insanlar ifşa edilmeli

16 Ocak 2013 11:01

İspanya'da birinci lig La Liga'yı ve ikinci Lig Segunda Division'u yöneten Ulusal Profesyonel Futbol Ligi Kurumu'nun Başkan Yardımcısı Javier Tebas, La Liga'da şike olduğuna inandığını ve İtalyan futbolunu sarsan skandal gibi bir durumun yaşanabileceğini söyledi. Ancak iddialarını destekleyecek kanıtı bulunmadığını belirtti.

İspanyol Onda Cera Radyosuna konuşan Tebas, "La Liga'da maçlar satılıyor ve bu insanlar ifşa edilmeli" dedi.

Tebas, "Maalesef bunu kanıtlayamıyorum. Ama İspanya'da şike yapılıyor. İtalya'dakine benzer bir skandal ihtimalini gözardı edemem" diye konuştu.

Tebas, stadlardaki seyirci sayısındaki azalmanın da, ülkenin yaşadığı ekonomik krizden kaynaklandığını belirtti.

Javier Tebas, "Seyircideki azalmanın maç takvimiyle ilgisi yok. Nedeni tamamen ekonomik kriz ve seyirci sayısındaki düşüş de sadece yüzde 3,5" şeklinde konuştu.

(BBCTürkçe)

ETİKETLER

ispanyaşikefutbolradyoiddiaOnda Cera

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24