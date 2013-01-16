'İspanyol futbolunda şike var'

İspanya'da birinci lig La Liga'yı ve ikinci Lig Segunda Division'u yöneten Ulusal Profesyonel Futbol Ligi Kurumu'nun Başkan Yardımcısı Javier Tebas, La Liga'da şike olduğuna inandığını ve İtalyan futbolunu sarsan skandal gibi bir durumun yaşanabileceğini söyledi. Ancak iddialarını destekleyecek kanıtı bulunmadığını belirtti.

İspanyol Onda Cera Radyosuna konuşan Tebas, "La Liga'da maçlar satılıyor ve bu insanlar ifşa edilmeli" dedi.

Tebas, "Maalesef bunu kanıtlayamıyorum. Ama İspanya'da şike yapılıyor. İtalya'dakine benzer bir skandal ihtimalini gözardı edemem" diye konuştu.

Tebas, stadlardaki seyirci sayısındaki azalmanın da, ülkenin yaşadığı ekonomik krizden kaynaklandığını belirtti.

Javier Tebas, "Seyircideki azalmanın maç takvimiyle ilgisi yok. Nedeni tamamen ekonomik kriz ve seyirci sayısındaki düşüş de sadece yüzde 3,5" şeklinde konuştu.

(BBCTürkçe)