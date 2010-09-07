T24 LogoT24 Logo
Spor

İSPANYOL FUTBOLCULAR SOYULDU MADRİD (A.A)

07 Eylül 2010 13:51

-İSPANYOL FUTBOLCULAR SOYULDU MADRİD (A.A) - 09.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nda İspanya'nın Almanya'yı 1-0 yenerek finale kaldığı yarı final maçı öncesinde İspanyol kafilesinin kaldığı otelde hırsızlık yaşandığı ve iki futbolcunun odasının soyulduğu belirtildi. İspanya Milli Takımı oyuncularından Sergio Busquets'in, içinde 800 avro para ve kredi ile kimlik kartlarının olduğu cüzdanının, Pedro Rodriguez'in de odadaki kasasından 1000 avro paranın çalındığı bildirildi. Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nda iz bırakan konulardan biri hırsızlık olayları olurken, alınan önlemlere rağmen gerek futbolcular gerekse gazeteciler bunun mağduru oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24