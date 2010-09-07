-İSPANYOL FUTBOLCULAR SOYULDU MADRİD (A.A) - 09.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nda İspanya'nın Almanya'yı 1-0 yenerek finale kaldığı yarı final maçı öncesinde İspanyol kafilesinin kaldığı otelde hırsızlık yaşandığı ve iki futbolcunun odasının soyulduğu belirtildi. İspanya Milli Takımı oyuncularından Sergio Busquets'in, içinde 800 avro para ve kredi ile kimlik kartlarının olduğu cüzdanının, Pedro Rodriguez'in de odadaki kasasından 1000 avro paranın çalındığı bildirildi. Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nda iz bırakan konulardan biri hırsızlık olayları olurken, alınan önlemlere rağmen gerek futbolcular gerekse gazeteciler bunun mağduru oldu.