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Ekonomi

İspanyol ekonomisinde tarihi gerileme

29 Nisan 2009 22:11

İspanya Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde, ülkedeki Brüt İç Üretim'in 2009'un ilk çeyreğinde 2008'in aynı dönemine oranla yüzde 1,8, yıllık orana göre ise yüzde 2,9 düştüğü belirtildi.

İspanya'da demokrasi tarihinde Brüt İç Üretim'de şimdiye kadarki en büyük düşüşünün yüzde 1,1 ile 1993 yılında yaşandığı hatırlatılırken, 2009 yılının rakamlarının tarihi bir düşüşü gösterdiği, son olarak 1970'li yıllarda benzer bir düşüş olduğu kaydedildi. Merkez Bankası, İspanyol ekonomisinin 2009 yılını yüzde 3'lük bir düşüşle kapatmasının beklendiğini açıkladı.

Yapılan değerlendirmelerde, finans sorununun devam etmesinin yanı sıra İspanya'da iç tüketim ve yatırıma olan talebin de bir yılda yüzde 4,9 azaldığı ve bunun ekonomideki gerilemeye sebep olan temel unsurlardan biri olduğu vurgulandı.

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