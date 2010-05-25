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Ekonomi

İspanyol CajaSur bankasına el konuldu

İspanya Merkez Bankası, Katolik kilisesine ait CajaSur bankasına el koydu.

25 Mayıs 2010 03:00

T24 - İspanya Merkez Bankası, Katolik kilisesine ait CajaSur bankasına el koydu.

Hükümet, Yunanistan’ın durumuna düşmemek için kemer sıkma planını uygulamakta kararlı. Star'ın haberine göre, İspanya’nın içinde bulunduğu sıkıntı finans sektörüne de yansıdı. İspanya Merkez Bankası, bireysel bankacılık alanında faaliyet gösteren CajaSur’a el koydu. Böylece krizde el konulan 2. banka oldu. İspanya finans sistemindeki aktiflerin yaklaşık yüzde 0.6’sını temsil eden CajaSur’a başka bir küçük ölçekli yerli banka ile birleşmesini tamamlayamaması üzerine el koyan merkez bankası böylece bankanın faaliyetlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmesini garanti altına aldı.


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