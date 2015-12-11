İspanyol Büyükelçiliği'ne saldırı



Afgan yetkililer, Kabil'deki İspanya büyükelçilik binasına saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Olayda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İspanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise olayı doğrulayarak “Büyükelçilik'e saldırıldı. Ayrıntıları topluyoruz“ açıklamasını yaptı.

Saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban Sözcüsü Sabiullah Mücahid, Twitter hesabında, “İntihar bombacıları, bir yabancı işgalcinin misafirhanesine saldırdı” ifadelerini yazdı.

Kabil'in merkezinde ayrıca akşam saatlerinde şiddetli bir saldırı daha yaşandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı, bir otomobile yerleştirilen bombaların patlatıldığını bildirdi.