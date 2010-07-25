-İSPANYOL BASINININ GÖZÜYLE GUTİ MADRİD (A.A) - 25.07.2010 - İspanyol basını, 15 yıl formasını giydiği Real Madrid'e veda eden "Guti" lakaplı Jose Maria Gutierrez Hernandez için "İspanyol futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri" yorumunu yaptı. Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısıyla Real Madrid'deki dönemini sonlandıran Guti, İspanyol basınınca alkışlarla yollandı. "Hayranları ve deplasmanda oynadığı maçlarda kendisinden nefret eden rakip taraftarlar karşısında kendi stilini yaratan futbolcu" olarak gösterilen Guti, "anlaşılması güç" bir futbolcu olarak yorumlanıyor. İspanyol spor gazeteleri Marca ve As'ın Real Madrid muhabirleri, Guti'nin saygı gösterilen bir futbolcu olmak için büyük bir mücadele verdiğini belirtirken, Guti'yi "Real Madrid'de bir anlamda Fernando Redondo'nun mirasçısı olan, onun stiline sahip, top sihirbazı, topla rahat oynayan ve hayal edilemeyecek boşluklardan topu geçiren, gol kokusunu iyi alan, saha içinde ve dışında hem melek hem de şeytan biri" olarak özetlediler. Her şeye rağmen Madrid'e çok şey katan Guti, İspanyol basınını da kendine hayran bıraktı. Bir İspanyol gazeteci saçlarını aynen Guti'ye benzeterek basın toplantısına gelirken, soru sormak için mikrofonu aldığında "Guti, seni çok özleyeceğiz" demekten kendini alamadı. Bu arada, "Her zaman Real Madridli olacağım" diyen Guti, profesyonel futbolu bıraktığında Real Madrid'e geri dönerek, kulüp içinde görev yapmak istediğini kaydetti.