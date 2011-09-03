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Spor

İspanyol basınından Arda'ya övgü

Türkiye'nin Kazakistan'ı yendiği maçta galibiyet golünü atan Arda'dan İspanyol basını da övgüyle söz etti.

03 Eylül 2011 03:00

T24 - Türkiye'nin Kazakistan'ı yendiği maçta galibiyet golünü atan Arda'dan İspanyol basını da övgüyle söz etti.
 

Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye'nin Kazakistan'ı 2-1 yendiği maçta, uzatmalarda Türkiye'ye galibiyet golünü atan Arda, İspanyol basını tarafından da takip edildi.


AS, "Arda, kalitesini yeniden gösterdi ve 96. dakikada Türkiye'nin galibiyet golünü attı", El Mundo Deportivo "Arda, Türkiye'yi uzatmalarda kurtardı. Türkiye'nin gruptan canlı durmasını sağlayan golü atan Arda Turan, maçın baş aktörü oldu" ifadelerini kullandı.

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