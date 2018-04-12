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Spor

İspanyol basınında Real Madrid manşeti; Marca: Penaltı; Sport: Yüzyılın hırsızlığı

Sport gazetesinin başlığı İspanya'da tartışma yarattı

12 Nisan 2018 16:12

Barcelona'nın, Roma'ya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'inde sürpriz bir şekilde elenmesinin ardından bir diğer İspanyol ve İtalyan takımı daha karşı karşıya geldi.

Real Madrid'in İtalya'da Juventus'u 3-0 yenmişti. Herkes İspanya'daki maçın rahat ve Real Madrid lehine geçmesini beklerken Juventus'un 60. dakikada 3-0 öne geçti. Karşılaşma tam "uzatmalara gitti" derken 90+3'te Real Madrid penaltı kazandı. Juventuslu futbolcuların itirazları, Buffon'un itirazdan kırmızı kart görmesinden sonra kullanılan penaltıyı Ronaldo gole çevirdi ve tur atlayan taraf Real Madrid oldu.

Müthiş maç, İspanyol basınında geniş yer buldu. Merkezi Madrid’de bulunan İspanyol spor gazetesi Marca, "Penaltı"; merkezi Barcelona’da bulunan İspanyol spor gazetesi Sport ise "Yüzyılın hırsızlığı" başlığını verdi.

Atılan bu iki haber başlığı hâlihazırda araları iyi olmayan Real Madrid ve Barcelona taraftarlarını daha da gerdi. Madridli taraftarlar Sport gazetesini ve Barcelonalı taraftarları hainlikle suçladı.

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Real MadridJuventusİspanyaŞampiyonlar Ligi Çeyrek Finalpenaltıİspanyol basınıMarcaSport

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