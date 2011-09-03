-İspanyol basınında Enes Kanter yorumu MADRİD (A.A) - 03.09.2011 - İspanya'nın Katalonya bölgesinin en önemli gazetelerinden "La Vanguardia", Litvanya'daki 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en önemli yıldızlarından biri olmaya aday olarak Türk basketbolcu Enes Kanter'i gösterdi. "İspanya'yı gözüne kestiren Türk" başlığını atan La Vanguardia, "2.08 metre boyunda, 116 kilo ve sadece 19 yaşında olan Enes Kanter, basketbolda bir döneme uluslararası düzeyde imza atacakmış gibi gözüküyor" diye yazdı. İlk defa milli takım ile uluslararası bir turnuvaya katılan Türk basketbolcu Enes'in bu zamana kadar oynadığı üç maçtaki istatistiklerinin hiçte küçümsenmeyecek boyutta olduğu vurgulanırken, Portekiz karşısında 14 sayı ve 7 ribaunt ile Türkiye Milli Takımı'nın en iyisi olduğu kaydedildi. Şimdiden NBA seçmelerinde ilk tur 3. sıradan seçilen Enes için yapılan yorumlarda "Bu zamana kadarki istatistikleri bize gösteriyorki, basketbol dünyasına güçlü bir yıldız geliyor. Kanter'in basketbolda zaferlerle dolu bir sayfa açıp açamayacağı sorusunda önümüzdeki birkaç yıl belirleyici olacak. Şimdilik, Avrupa basketbolunun en büyük sahnesi Litvanya, onun oyununun zevkini çıkartıyor" denildi. Şampiyonada "A" grubunda bulunan Türkiye'nin 5 Eylül pazartesi günü İspanya'ya karşı oynayacağı maçı hatırlatan İspanyol gazetesi, "Umarız, gelecek vaat eden bu Osmanlı genci, İspanya karşısında bir mola verir" ifadeleri kullandı.