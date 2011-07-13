-İSPANYOL BASINI: ALEXİS'İN TRANSFERİ TAMAM MADRİD (A.A) - 12.07.2011 - İspanyol basını, Şilili futbolcu Alexis Sanchez'in İtalya'nın Udinese takımından Barcelona'ya transferi konusunda taraflar arasında anlaşma sağlandığını, sadece resmi açıklama beklendiğini duyurdu. Marca, As, Sport ve El Mundo Deportivo gibi spor gazetelerinin internet sitelerinde birinci sırada yer alan transfer haberinde, 22 yaşındaki Alexis'in gelecek sezon Barcelona'da forma giyeceği iddia edildi. Barcelona Kulübü Başkan Yardımcısı Josep Maria Bartomeu'nun, Udinese kulübünün yöneticileriyle son müzakereleri tamamlamak üzere olduğu belirtilirken, Katalan basını transfer için 26 milyon avro ödeneceğini artı 11 milyon avroluk ek bir opsiyon yaratılacağı ileri sürüldü. Barcelona'nın ayrıca, 10 milyon avro karşılığında Bojan'ın İtalya'nın Roma takımına transferini de en kısa zamanda açıklaması bekleniyor.