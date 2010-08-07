-İSPANYOL BASINI ŞAMPİYONLUKTAN EMİN MADRİD (A.A) - 08.07.2010 - İspanyol basını, 2010 Dünya Kupası'nda Almanya'yı 1-0 yenerek finale çıkan İspanya'nın kupayı kazanacağından emin gözüküyor. İspanyol spor gazetelerinden Marca ''Dünyanın en iyileri'' ifadesini manşetine çıkararak, ''Ve pazar günü Dünya Şampiyonu'' diye yazdı. ''Kornerden gelen topa Puyol'un tarihi kafası. Ustaların dersi. İspanya, korkulacak bir Almanya'yı 1. dakikadan 93. dakikaya kadar şaşkına dönüştürdü'' şeklinde ifadeler kullanan Marca, golü atan Puyol ile defanstaki Pique'yi maçın en iyisi seçti. AS gazetesi de, ''Bir numara futbol oynayan İspanya adını finale yazdırdı'' ifadesini kullanırken, gazetenin baş köşesinde yer alan yorumda ''Cennete futbol böyle oynanacak, dün İspanya'nın oynadığı gibi'' denildi. Diğer İspanyol gazeteleri ise maçla ilgili haberlerinde şu değerlendirmeyi yaptılar: El Pais: ''En iyi İspanya finalde. İspanya, en gösterişli maçında Almanya'yı yendi. Fantazi ve İspanyol dehası, Alman makinesini etkisiz hale getiriyor. Tarihimizdeki ilk Dünya Kupası için Hollanda'ya karşı oynanacak.'' El Mundo: ''En iyi İspanya. İspanya, büyük bir maçta Almanya'yı yendikten sonra final oynayacak.'' ABC: ''İspanya en yükseğe dokunuyor. Tarihi İspanya... Dört dörtlük bir futbol ve Puyol'un büyük kafasıyla Almanya'yı 1-0 yendik ve ilk kez finale kaldık.'' İspanyol basını, milli takımda ilk 11'de ilk kez sahaya çıkan ve Torres'in yerini alan Pedro'nun iyi bir futbol oynadığını belirtti. Bu arada maç sonrası yapılan açıklamalarda, teknik direktör Vicente Del Bosque, ''Çok üst düzey bir maç çıkardık. Bu İspanyol futbolunun bir zaferi. Ben sadece sorumluluğumu yerine getirdim. Torres'i yedek kulübesinde bekletmek çok zor bir karardı, ama onu ikna olmuş gördüm'' dedi. Futbolculardan Xavi, ''Bu Dünya Kupası artık bizden kaçamaz'', David Villa ise ''Bu şimdiden tarihi bir şey, ama şampiyon olmak istiyoruz'' ifadesini kullandı. Marchena da ''Takım olağanüstü bir durumda... Düş kurmaya devam etmeliyiz'' yorumunda bulunurken, Busquets ''Hollanda'ya saygı gösteriyoruz, ama korkmuyoruz'' diye konuştu. Öte yandan, İspanya'nın Dünya Kupası'nda finale çıkması, tüm ülkede coşkuyla kutlandı. Meydanlara çıkan ve arabalarıyla kenti turlayan İspanyolların yaptığı kutlamalardan dolayı bazı yerlerde küçük olayların çıktığı, Madrid'de 56 kişinin ilk yardım gördüğü açıklandı.