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Spor

İspanyol basını: Pogba imzayı pazartesi günü atıyor

Manchester United 23 yaşındaki oyuncu için 120 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek

07 Ağustos 2016 15:50

İspanyol basını, Paul Pogba’nın pazartesi günü Manchester United ile sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Eurosport'un haberine göre, İtalyan ekibi Juventus’un formasını giyen ve transfer döneminde ismi sık sık Real Madrid ve Manchester United ile anılan Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, Marca gazatesinin iddiasına göre Manchester United’a transfer oldu.

Habere göre bu transfer Pazartesi günü açıklanacakken; Manchester United 23 yaşındaki oyuncu için 120 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

2012 yaz transfer döneminde altyapısından yetiştiği Kırmızı Şeytanlar’dan ayrılarak Juventus’un yolunu tutan Pogba, aynı haberin detayına göre Premier League ekibinden yıllık 18 milyon euro kazanacak.

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Pogba, Manchester United’ın bu transfer sezonunda kadrosuna kattığı dördüncü isim olarak. Takıma daha önce Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic ve Henrikh Mkhitaryan transfer edilmişti.

Pogba, geçtiğimiz sezonu Juventus forması ile tüm kulvarlarda 49 maçta 10 gol ve 16 asist ile tamamlamıştı.

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Paul PogbaJuventusMarcaManchester United

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