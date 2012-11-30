İspanyol basını Mesut Özil'i topa tuttu

İspanya medyası Mesut Özil'i adeta top ateşine tuttu. Mesut'un performans sergilemediğini vurgulayan AS gazetesi, "Mesut çok tembel" diye manşet atarken, El Mundo gazetesi ise, "Mesut çok iyi zamanından çok çok uzakta, ışık yıllarından çok çok daha geride" diye yorumladı

İspanya devi Real Madrid'de forma giyen Mesut Özil'i İspanya medyası adeta top ateşine tutuyor. Alman milli takımın da gözde futbolcusu olan 24 yaşındaki Türk futbolcunun yeterli olmadığı manşetlere taşınıyor. Mesut Özil'in performans sergilemediğini vurgulayan İspanya'nın önemli gazetelerinden AS gazetesi, genç futbolcumuzu rencide edici üslupla "Mesut çok tembel" diye manşet atarken, El Mundo gazetesi ise, "Mesut çok iyi zamanından çok çok uzakta, adeta performansı ışık yıllarından çok çok daha geride" diye yorumladı. Geçen yıl oynadığı futbolla Real Madrid'in şampiyon olmasında önemli bir rol oynayan Mesut'a karşı haberler yapmasının nedeni ise belli değil.

Mesut umursamıyor

İspanya medyası adeta öç alırcasına her gün Mesut Özil'in performansının iyi olmadığını yorum ve haberlerine taşırken, Real Madrid yönetimine yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi ise, "Alman milli Özil, Mourinho'nun isteğinden çok çok aşağıdaki merdivenlere doğru gidiyor. Özil'le ilgili haberlerin bazen çok duygusallaştırılması da genç futbolcunun moralini etkiliyor. Özil aslında Real için değerli bir futbolcu, onunla ilgili haberler aşağı seviyelere çekilip yıpratılmak isteniliyor. Bu doğru bir tavır olamaz" denildi.

Mesut Özil için AS gazetesi, 3-0 Real Madrid'in galip geldiği karşılaşmadan sonra "Özil kötü futboluyla adeta eski suçlarını hatırlattı. O çok tembelleşti." yorumunu yaparken "El Pais" gazetesi daha ileriye gidip , "Teknik direktör Mourinho ona artık güvenmiyor. Mesut da her şeyi hiç bir şey yokmuş gibi duymazlıktan geliyor, umursamıyor" yorumuyla haberine taşıdı.

Asıl neden

Real'in , Real'in İspanya Primera Division'da geçen 13 haftada lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde 26 puanla 3. sırada olmasının suçu adeta Mesut Özil'e yüklenmekte. 2016 yılında sözleşmesi bitecek olan Mesut'un İngiltere'den Manchester United, Manchester City ile Almanya'dan Borussia Dortmund'tan dahi iyi şartlarla transfer teklifi alıp, Real ile sözleşmesini yenilememesiyle araya kara kedinin girmesi iddiaları arasında. Jose Mourinho'nun bu nedenle Özil'e az şans verdiği yerine Hırvat Modric'i oynattığı yorumları da çoğalmaya başladı.