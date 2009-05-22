İspanyol basını: Leo Franco Aslan olacak

İspanyol spor gazetelerinde bugün yer alan haberlerde, Atletico Madrid'in Arjantinli kalecisi Leo Franco'nun, sözleşmesini uzatmak için beklediği teklifi alamaması nedeniyle Galatasaray'a gideceği belirtildi.



30 Haziran tarihinde Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Leo Franco'nun artık İspanyol kulübünden ümidini kestiği ve menajeri aracılığıyla Galatasaray ile olan görüşmelerini hızlandırdığı ileri sürüldü.



Sarı-kırmızı kulüp ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı söylenen Leo Franco, 2004-2005 sezonundan bu yana 151 lig maçında Atletico Madrid formasını giyip, kalesinde toplam 157 gol gördü.



Atletico Madrid Kulübü ise bu zamana kadar iyi verim aldığı Leo Franco'nun yerine gençleşmeye giderek, Real Valladolid'ten 20 yaşındaki genç kaleci Sergio Asenjo'yu alacak.

