T24 LogoT24 Logo
Spor

İspanyol basını: Leo Franco Aslan olacak

22 Mayıs 2009 15:04

İspanyol spor gazetelerinde bugün yer alan haberlerde, Atletico Madrid'in Arjantinli kalecisi Leo Franco'nun, sözleşmesini uzatmak için beklediği teklifi alamaması nedeniyle Galatasaray'a gideceği belirtildi.

30 Haziran tarihinde Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Leo Franco'nun artık İspanyol kulübünden ümidini kestiği ve menajeri aracılığıyla Galatasaray ile olan görüşmelerini hızlandırdığı ileri sürüldü.

Sarı-kırmızı kulüp ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı söylenen Leo Franco, 2004-2005 sezonundan bu yana 151 lig maçında Atletico Madrid formasını giyip, kalesinde toplam 157 gol gördü.

Atletico Madrid Kulübü ise bu zamana kadar iyi verim aldığı Leo Franco'nun yerine gençleşmeye giderek, Real Valladolid'ten 20 yaşındaki genç kaleci Sergio Asenjo'yu alacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24