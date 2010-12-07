-İSPANYOL BASINI FUTBOLCULARI ÖVDÜ MADRİD (A.A) - 12.07.2010 - İspanyol basını, tarihte ilk defa kazanılan Dünya Kupası'nı manşetlerine taşıyarak, İspanya Milli Takım futbolcularına övgüler yağdırdı. Marca gazetesi, "Evet, Dünya Şampiyonuz" ifadesini manşette kullanarak, iç sayfasında "Dünyanın kralları! Kupa, olağanüstü bir takımı ve futbolun ustalarını taçlandırıyor" diye yazdı. Marca, "Teşekkürler" başlıklı bir ek yayınlayarak, "Bu taraftar, İspanya'nın Dünya Kupası'nı asla unutmayacak. Tüm İspanya, milli takımın yanındaydı" ifadelerini kullandı. AS gazetesi de "İspanya'dan göğe, Dünya Şampiyonuyuz" başlığı altında, İspanya'nın layık olduğu bir başarı elde ettiğini ve kutlamalar için herkesi sokağa döktüğünü kaydetti. El Pais gazetesi de "Dünya Şampiyonu", "İspanya, futbolun zirvesini ilk kez taçlandırdıktan sonra daha iyimser. Göz kamaştırıcı bir nesil olan Milli Takım, liderliğini sağlamlaştırıyor" yorumunu yaptı. Özellikle Andres İniesta ve İker Casillas'ı öne çıkaran El Pais, kutlamaların tüm İspanya'da sabaha kadar çılgınlar gibi devam ettiğini belirtti. "Buradan sonsuzluğa" başlığını atan El Mundo da "Bu Dünya Kupası bir şeyi gösterdi ki, biz İspanyollar birlikte ortak duyguları hissetmek istiyoruz. Futbolun gücü, iyisiyle kötüsüyle arzularımızı ortaya koyarak, gerçekte nasıl olduğumuzu tüm çıplaklığıyla gösterdi" görüşünü savundu. ABC gazetesi de "Şampiyonlar. Dünya, İspanya'ya boyun eğiyor. İspanya'nın en güzel tarihi" diyerek, "Dünya Şampiyonluğu'nun İspanya'nın ne kadar birlik olduğunu gösterdiğini" vurguladı. İspanyol basınında maçla ilgili yapılan genel yorumlarda, İspanya'nın Hollanda'ya karşı daha üstün bir futbol oynadığı belirtilerek, Hollandalı De Jong ve Van Bommel'e kırmızı kart vermediği için hakem Webb sert dille eleştirildi. Bu arada İspanya genelinde kutlamalar sabaha kadar sürerken, herhangi bir ciddi olayın çıkmadığı açıklandı. Madrid'de 260 kişinin sokakta ilk yardım gördüğü ve bunlardan 50'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.