İspanyol basını: Barcelona Van Persie için harekete geçti

Son zamanlarda ilk 11 konusunda sıkıntılar yaşayan ve kulüp içinde Vitor Pereira ile krizler yaşayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Robin van Persie için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce Dirk Kuyt ile de ilgilendiği iddia edilen Barcelona, Mundo Deportivo'da yer alan habere göre bu kez de Robin van Persie'yi hedefine koydu.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin iddiasına göre, Barcelona'nın elinde az bir transfer bütçesi olduğunun altı çizilirken, Katalan ekibinin Celta Vigo forması giyen Nolito'nun yerine daha ekonomik bir alternatif olarak gördükleri RVP'ye yöneldikleri ifade edildi.

Barcelona, ara transfer döneminde FFP kuralları gereği sadece 10 milyon avroluk bir transfer bütçesi kullanabilecek.