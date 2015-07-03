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Spor

İspanyol basını: Barcelona Arda Turan'ı bugün açıklayacak

Menajeri, Arda Turan'ın yeni takımının 4 gün içinde belli olacağını söylemişti

03 Temmuz 2015 16:56

Atletico Madrid'de forma giymek istemediğini açıklayan Arda Turan için İngiliz, Fransız ve İspanyol kulüpleri devredeydi. Turan'ın PSG Başkanı ile görüştüğü, anlaştığı öne sürülmüş ancak bu iddialar Arda Turan tarafından yalanlanmıştı. Adı Barcelona ile de anılan milli futbolcuyla ilgili bugün flaş bir iddia ortaya atıldı.

Barcelona Kulübü'ne yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo Gazetesi, Barcelona'nın Arda Turan'ı transfer ettiğini bugün açıklayacağını yazdı.

Öte yandan Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, geçtiğimiz Pazartesi günü bir açıklama yapmış ve Arda Turan'ın yeni takımının 4 gün içinde belli olacağını söylemişti.

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