İspanyol basını: Arda'dan Hiddink'e saygısızlık

T24 - Türkiye-Almanya maçına geniş yer ayıran İspanyol basını, oyundan alınmasına kızan Arda Turan'ın, teknik direktör Guus Hiddink'e saygısızlık ettiğini yazdı.







İspanyol televizyonu GolT, grup elemelerindeki maçları değişimli olarak canlı yayında ekrana getirirken, gecenin en önemli maçı olarak gösterdiği Türkiye'nin Almanya'ya karşı 3-1 yenildiği karşılaşmayı da en uzun şekilde izleyicilerine aktardı.



İspanyol AS gazetesi, ''Almanya, uzaktan kuzeni Türkiye'ye acımıyor'' başlığı altında verdiği haberde, ''Altıntop, 7 ay sonra ilk 11'de. Arda'dan Hiddink'e saygısızlık'' ifadelerini kullandı.



AS, Arda'nın oyundan alınmasından sonra Hiddink'e gösterdiği tavrı ''seyirciye saygısızlık'' olarak değerlendirip, ''Kötü bir ayrıntıydı'' yorumunda bulundu. ''Özil'siz Almanya, Türkiye'yi zora sokuyor'' yorumunda bulunan El Mundo Deportivo gazetesi de Arda'nın oyundan alındığı için sinirlenerek protesto amacıyla Hiddink'in elini sıkmasını, ''skorun verdiği bir kaza'' olarak değerlendirdi.



Gazete, maç sırasındaki bu olayın, milli futbolcu ile Hollandalı teknik adam arasındaki iyi ilişkiye çok büyük zarar vermeyeceğini savundu. El Pais, ''En iyi Almanya, Türkiye'de de kendisini gösterdi'', El Mundo ise, ''Almanya, Türkiye'de hız kesmedi'' yorumlarını yaptı.



İspanyol basını ayrıca, ''Türk taraftardan gelecek olası bir tepkinin önlenmesi için Mesut Özil'in oynatılmadığına dair şüpheler olduğunu'' iddia etti.



