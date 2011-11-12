-İspanyol basını: "Hırvatistan turu geçmeyi garantiledi'' MADRİD (A.A) - 12.11.2011 - İspanyol spor gazeteleri, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda oynanan Türkiye-Hırvatistan maçıyla ilgili verdikleri haberlerde, Hırvatistan'ın ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetle turu geçmeyi hemen hemen garantilediğini yazdı. ''Türk cehenneminde Hırvat senfonisi'' başlığını atan Marca gazetesi, ''Balkanlılar, turun sonucunu belirledi. Hiddink'in, rakipten gol yememe planı 2 dakika bile sürmedi. Hırvatistan, 2012 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı pratikte garantiledi'' ifadelerini kullandı. ''Hırvatistan, turun sonucunu belirledi'' diyen AS gazetesi de, ''Türkiye'nin defanstaki güçsüzlüğü ve Hırvatistan'ın hücumdaki fırsatçılığı turun geleceğini belirledi. Hırvatistan, Avrupa Şampiyonası'na adımını attı, Türkiye dışarda'' görüşünü sayfalarına yansıttı. El Mundo Deportivo gazetesi ise ''Hırvatistan, Türkiye'yi susturuyor ve turun sonucunu belirliyor. Hırvatistan, son Avrupa Şampiyonası'nın intikamını almaya çok yakın'' ifadesini başlığına çıkardı. ''Maçta beklenmeyen bir başlangıç oldu'' diyen İspanyol gazetesi, ''Hiddink'in Türkiye ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olması sadece bir mucizeye bağlı'' yorumunda bulundu. Gazete ayrıca, Türkiye'nin en iyi oyuncusu olarak Arda Turan'ı gösterdi.