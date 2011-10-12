-İspanyol bankalarına kötü haber MADRİD (A.A) - 11.10.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Standard&Poor's İspanyol bankalarının notunu düşürdü. Standard&Poor's 10, Fitch ise 6 İspanyol bankasının notunu düşürürken, ayrıca Standard&Poor's İspanyol bankalarının küresel boyuttaki gücünü de, 1'dan 10'a kadar olan sıralamada 3'ten 4'e geriletti. Bu gerilemeyle İspanyol finans sistemi, Meksika, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, İsrail veya Slovakya ile aynı düzeye geldi. Standard&Poor's, İspanyol bankalarından Santander ve Banesto'yu AA'dan AA-'ye, BBVA'yı AA-'den A+'ya, Caixabank'ı A+'dan A'ya, Banco Popular ve Sabadell'i de A-'den BBB+'ya düşürdü. Yapılan açıklamada, İspanyol bankalarının notunun düşürülmesi, "kısa vadede büyüme öngörülmemesi, emlak piyasalarındaki sarsıntının devam etmesi, yazdan itibaren sermaye piyasalarındaki dalgalanması sürmesi" gösterildi. Standard&Poor's, "İspanya'daki dengesizliğin İspanyol bankalarına olan olumsuz etkisinin gelecek 15 ya da 18 ayda daha devam etmesinin beklendiğini ve emlak satışında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınacağını" savundu.