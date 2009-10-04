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Dünya

İspanyol balıkçı gemisi korsanlardan kurtarıldı

04 Ekim 2009 23:40

İspanya Savunma Bakanlığı, Somalili deniz korsanları tarafından kaçırılan "Alakrana" adlı İspanyol balıkçı gemisinin kurtarıldığını açıkladı.

Somali'deki korsanlara karşı kurulan Atalanta misyonuna katılan İspanya'nın, bu misyondan sorumlu Generali Jaime Dominquez Buj, Atalanta misyonuna bağlı olarak görev yapan "Canarias" fırkateynin müdahalesiyle İspanyol balıkçı gemisini kaçıran 2 korsanın yakalandığını belirtti.

İspanyol general basına yaptığı açıklamada, operasyona "Atalanta" misyonunda bulunan Fransız askeri gemisi "Germinal"in de destek verdiğini ifade etti.

Balıkçı gemisinde bulunan 36 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Hint Okyanusu'nda görev yapan "Atalanta" misyonunun çizdiği güvenlik bölgesinin 800 mil kadar dışında, Seyşel Adaları ve Senagal'in 400 mil kadar açığındaki "Alakrana", geçen perşembe sabahı 2 korsan tarafından kaçırılmış ve İspanya Savunma Bakanlığı olayın duyulmasının ardından hemen bir fırkayetnini bölgeye göndermişti.

Öte yandan, İspanya Ulusal Mahkeme Hakimi Baltasar Garzon'un, İspanyol fırkateyninde bulunan korsanlar hakkında yasal soruşturma başlattığı ve korsanlar hakkında tutuklama emri çıkarılabileceği bildirildi.

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