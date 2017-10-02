İspanyol bakan: Polis orantılı güç kullandı

Çeviri: Gonca Tokyol

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Katalonya özerk bölgesinde düzenlenen referandumda polisin ‘orantılı’ şiddet kullandığını savundu. Resmi rakamlara göre 33’ü polis 877 kişinin yaralandığı olaylarda oy kullanmak isteyen vatandaşlara yönelik polis şiddetinin ‘olağandışı’ olmadığını kaydeden Dastis, sosyal medyada çok sayıda ‘sahte’ fotoğraf dolaştığını da iddia etti.

Independent’ın haberine göre pazar akşamı Sky News canlı yayınında Mark Stone’un sorularını yanıtlayan İspanyol bakan, polis şiddetine dair Twitter ve Facebook gibi sosyal medya mecralarında yayılan bazı fotoğrafların tarihinin 2012’e gittiğini ve “şaibeli olmayan bilgileri bekleme niyetinde olduğunu” söyledi. Referandum günü çıkan olayların büyük kısmına ilk elden tanık olan Stone ise “Sahte haberler hakkında konuştunuz ama açık bir şekilde önünüzde gerçekleşen olaylarla ilgili sahtekarlık yapmanın oldukça zor olduğunu düşünüyorum. İnternette bazı sahte fotoğraflar olabilir, o konuda bir fikrim yok ancak bugün tanık olduklarımız oldukça açık” dedi.

“Sizin tanık olduğunuz şiddeti ben görmedim”

Sky News muhabirinin şahit olduğu şiddet olaylarını anlatmasının ardından sözü alan Dastis, polisin ‘orantılı’ davrandığını belirterek, “Sizin gördüğünüz şiddeti ben görmedim. Olağandışı seviyede şiddet kullanıldığı konusunda da size katılmıyorum. İnsanların barışçıl bir şekilde oy verme haklarını kullandıklarını düşünüyor olabilirsiniz ancak problem, sözde referandumun anayasa mahkemesi tarafından illegal kabul edilmiş olması” diye konuştu.

İspanya’daki merkezi hükümetin şiddetle karşı çıktığı ve Anayasa Mahkemesi’nin de askıya alma kararı verdiği referandumda, polisin tüm engellemelerine karşı 2.3 milyon geçerli oy kullanıldı. 5 milyon 300 bin seçmeni bulunan Katalonya’da, "Katalonya'nın cumhuriyetle yönetilen bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?” sorusunu yönelten referanduma katılım yüzde 40.3 düzeyinde oldu. Katalonya Özerk Yönetimi Sözcüsü Jordi Turull, halkın yüzde 90,09'unun bağımsızlığa destek verdiğini belirterek, ‘hayır' oylarının oranının ise yüzde 7,87 olduğunu açıkladı.

Oy verme merkezlerine baskınlar düzenleyen ve referanduma yönelik merkezi hükümet baskısını protesto eden eylemcilere müdahalede bulunan polis, Katalonya’da yasadışı olmasına plastik mermi de kullandı.