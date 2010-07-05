'İspanya'yı yenmek için her şeyi yapacağız'

T24 - Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında İspanya ile karşılaşacak olan Almanya'nın Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil, İspanya'yı yenmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Alman milli takımının Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil, Almanya'ya güzel bir futbol gecesi daha yaşatmak için Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'yı yenmek üzere her türlü çabayı harcayacaklarını belirtti.



Mesut, Bild gazetesi için yazdığı bir makalede, İspanya'ya karşı oynayacakları karşılaşmaya şimdiden sevindiğini, bu maçın İngiltere ve Arjantin'e karşı oynadıkları karşılaşmalardan daha kolay olmayacağını, İspanya'nın, Alman milli takımı gibi iyi organize bir takım olduğunu ifade ederek, ''Almanya'ya güzel bir futbol gecesi daha yaşatmak için her şeyi yapacağız'' şeklinde ifadeye yer verdi.



''Muhtemelen sizler de Arjantin maçını kolay kolay unutamayacaksınız. İnanın bana ben de unutamayacağım'' ifadesini kullanan Mesut, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün kendilerini turnuvaya çok iyi hazırladığını, erken attıkları ilk gol ile de Arjantin'e karşı planının gerçekleştiğini belirtti.



Mesut, daha sonra taraftarların da ne kadar iyi bir takım olduklarını gördüğünü ifade etti.



Maçtan sonra Almanya'daki birçok arkadaşı ile görüştüğünü ve taraftarların ne kadar coşkulu olduğunu bildiğini ifade eden genç oyuncu, milyonlarca taraftarı mutlu etmenin çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti.





