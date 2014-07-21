İspanya'yı 65-57 yenen Türkiye Ümit Milli Basketbol Takımı Avrupa şampiyonu

Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı 65-57 mağlup eden Ümit Milliler şampiyon oldu. Ay yıldızlılar, Ümitler kategorisinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi. Milli Takım, Cedi Osman’ın önderliğinde İspanya’yı 65-57 mağlup ederek şampiyon oldu. Milliler tarihinde ilk kez Ümitler kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

NTV Spor’da yer alan habere göre, karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, İspanya ilk 5 dakikalık bölümü 13-9 önde geçti. Ay Yıldızlılar’ın ilk 9 sayısı Cedi Osman’dan geldi. Ribaundlarda üstünlük kuran İspanya, çeyreğin son 1.5 dakikalık bölümüne 17-12 önde girdi. Milli Takım, Cedi Osman’dan başka skora katkı yapan çıkmayınca ilk çeyreği 18-14 geride kapattı.

İkinci çeyreğe üst üste 2 üç sayılık basketle başlayan Ay Yıldızlılar, skoru 21-20’ye getirerek farkı 1 sayıya indirdi. Deniz’in 3 sayılık basketiyle 23-21 öne geçen Milliler, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünü27-23 üstün geçti. İspanya’ya kolay şansı tanımayan ve skor üretmeye devam eden Ay Yıldızlılar soyunma odasına 35-28 önde gitti.

İkinci devrenin ilk dakikalarında iki takım da skor üretmnekte zorlandı. Pota altında kolay sayılar bulmaya başlayan İspanya, farkı eritti ve çeyreğin ilk 4.5 dakikasında 38-37 öne geçti. Metin Türen’in basketleriyle İspanya’ya cevap veren Milliler skoru 42-38’e getirerek yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Pauli ile üst üste basketler bulan İspanya aranın açılmasına izin vermese de Ay Yıldızlılar son çeyreğe 48-46 üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın son çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Son çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünü 55-52 önde geçen Ay Yıldızlılar, son 1 dakika 34 saniyeye 1 sayılık avantajla girdi: 58-57. Kalan bölümde rakibin top kayıplarını iyi değerlendiren ve serbest atış çizgisinden skor üretmeye devam eden Milliler, İspanya’nın öne geçmesine izin vermedi ve maçı 65-57 kazanarak şampiyon oldu.

Milli Takım’da Cedi Osman 20 sayı, 7 ribaundla galibiyette büyük pay sahibi olurken, Talat Altunbey 10 sayı, 4 ribaund ve Metin Türen 8 sayı ve 7 ribaundla mücadele etti. İspanya’da Pauli’nin 17 sayı, 4 ribaundu ile Hernangomez’in 9 sayı, 8 ribaundluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.