Inter Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımın başına geçeli henüz kısa bir süre olmasına karşın, geleceğiyle ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Mourinho, "Inter'de mutluyum" dese de, önemli hedeflerinden birinin La Liga'da takım çalıştırmak olduğunu söyleyerek tartışma yarattı.





Jose Mourinho, üç yıllık Chelsea macerası sırasında İngiltere'de ikon haline gelmişti. Başarılı teknik adam, üst üste gelen şampiyonluklara karşın, Şampiyonlar Ligi'nde beklenen başarıyı bir türlü elde edemeyince, Serie A'nın yolunu tuttu ve Inter'in başına geçti.



İtalyan basını, Portekizli teknik adama karşı İngiltere'de olduğu gibi anlayışlı değil... Nitekim Mourinho, takımı lider olmasına karşın, oynattığı futbol nedeniyle ağır eleştiriler alıyor. İşte böyle bir dönemde, bir kez daha tartışma yaratacak açıklamalarda bulunan Mourinho, Inter ile kontratı sürerken, La Liga'da bir takımı çalıştırmak istediğini söyledi.



Adını futbol tarihine yazdırmak isteyen Mourinho'nun amacı, Inter'i İtalya'da şampiyon yaptıktan sonra, İspanya'da da bir takımı şampiyonluğa taşımak.



Portekizli teknik adam, "Inter'de gerçekten çok mutluyum. Bu takım bir galibiyet makinesi. Ancak Avrupa'nın üç büyük liginde de şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bu yüzden İspanya'ya gideceğim" ifadelerini kullandı.



Mourinho, kariyerine ise bir Premier Lig ekibinin başında son vermek istediğini belirtti. Bir kez daha Fabio Capello'dan önce, İngiltere Milli Takımı antrenörlüğünün kendisine teklif edildiğini hatırlatan Mourinho, "Teklifi geri çevirdim. Çünkü mutlu olmak istiyorum. Bunun tek yolu da her gün futbolcularla çalışmak" diye konuştu.

