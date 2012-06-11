İspanya'ya 100 milyar Euro'luk yardım yetmeyecek

İspanya'ya yapılan yardım dünyada geniş yankı buldu. İngiliz gazeteleri, 100 milyar Euro'luk yardımın yetmeyeceğini belirtiyor.

İngiltere gazetelerinde İspanya'nın Euro Bölgesi'nden aldığı kurtarma paketine ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

Guardian, sermaye takviyesi gerektiren bankaları için Euro Bölgesi'nden 100 milyar Euro'luk kurtarma paketi talep eden İspanya'ya başyazısında yer verdi. Gazeteye göre İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un 'zafer' olarak nitelendirdiği kurtarma paketi, ülkenin sorunlarını çözmede etkili olmayacak.

İspanya ekonomisinin, kurtarma paketine başvuran diğer üç ülke ekonomisinden iki kat büyük olduğunu vurgulayan gazete, 'banka borçlarının hükümetin hesabına yazılacağını, dolayısıyla da mali sorumluluğun vergi mükelleflerinin sırtına yükleneceğini' ifade etti.

Başyazıda, İrlanda, Yunanistan ve Portekiz'in uyguladığı kemer sıkma politikasının 'İspanyolların gözünü boyamaması gerektiği' belirtilirken, Jose Zapatero liderliğindeki Sosyalist hükümetin de 2010 yılında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in baskısıyla kemer sıkma politikasını uygulamak zorunda kaldığı hatırlatılıyor.



FT: Kurtarma paketi yetmez



Financial Times da başyazısında, Euro Bölgesi yetkililerinin büyük bir hızla uygulamaya koyduğu kurtarma paketinin yeterli olmayacağını savundu.

Gazeteye göre, kurtarma paketi, bankalara destek olmayı amaçlasa da, sorumluluk mevcut 559 milyar Euro borcu olan hükümetin olacak.

Bankalara doğrudan sermaye sağlayacak olan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın Euro Bölgesi'ne üye 17 ülkenin onayından geçtikten sonra gelecek ay faaliyete geçeceğini hatırlatan gazete, bu nedenle İspanya'ya yardımların da gecikeceği yorumunu yaptı.



Independent: İspanya rahatlamayacak



İspanya'nın Euro Bölgesi'nden yardım talep etmesini doğru bir adım olarak nitelendiren Independent, ülkenin bu kurtarma paketiyle rahatlamayacağı görüşünde.

Gazete, başyazısında kurtarma paketinin kaderinin İspanya'nın elinde olmadığını, piyasaların vereceği tepkisinin etkili olacağını belirtip bunu anlamanın da biraz zaman alacağını ifade etti.

Kurtarma paketinin piyasalarda kısa vadede güven yarattığı ancak uzun vadede etkisinin giderek azaldığı yorumunu yapan gazete, 100 milyar Euro'nun yeterli olmayabileceği ve İspanya'yı da İtalya'nın takip edebileceğini belirtti.