İspanya'nın yükselen sol yıldızı Podemos İran'dan para mı alıyor?

İİspanya siyasetinde taşları yerinden oynatan sol görüşlü Podemos (Yapabiliriz) partisi hakkında, İran'dan yasadışı yollarla para aldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturmayı gülünç bulduğunu söyleyen Podemos lideri Pablo Iglesias, parti kaynaklarının bağımsız denetmenler tarafından sürekli olarak incelendiğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, İspanya’da geçen ay düzenlenen genel seçimlerden üçüncü parti olarak çıkan Podemos’un İran tarafından yasadışı yollarla finanse edilsiği iddiası basına yansıdı. El Confidencial sitesinin haberine göre, Podemos ülkede bazı yayın organlarına sahip olan İranlı işadamı Mahmud Alizade Azimi’den 5 milyon Euro aldı. Bu para Dubai ve Malezya gibi üçüncü ülkeler aracılığıyla Podemos’a aktarıldı. Ülkede siyasi yolsuzlukları inceleyen kurumun aralık ayı başında iddiayla ilgili olarak soruşturma başlattığı belirtildi.

Podemos’un 36 yaşındaki genç lideri Igesias’ın İran hükümeti tarafından finanse edilen Hispan TV’de bir programı sunmuş olması da, yolsuzluğun göstergesi olarak nitelendirildi. İran’ın program için Iglesias’a yaptığı ödemeyle Podemos’a verdiği parayı gizlemeye çalıştığı öne sürüldü. Iglesias ise, parti kaynaklarının bağımsız denetmenler tarafından sürekli olarak incelendiğini belirterek soruşturmayı gülünç bulduklarını ifade etti.

İspanya yasalarına göre, siyasi bir partinin yabancı bir hükümetten para alması yasak.