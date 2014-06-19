İspanya'nın yeni kralı resmen 6'ncı Felipe

Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'da 6'ncı Felipe'nin krallık dönemi bugün resmen başlıyor. 76 yaşındaki babası Juan Carlos'un tahtından feragat etmesi sonrasında yerini alan 46 yaşındaki 6'ncı Felipe için Meclis’te yemin töreni ile görevine başladı.

Dünyadaki diğer monarşilerden farklı olarak 6'ncı Felipe, 1975 yılında babası Juan Carlos'un krallık töreninde olduğu gibi taç giymeyecek. 6'ncı Felipe'nin İspanyol Anayasası üzerine yemin edeceği tören sırasında kürsüde, İspanyol monarşisinin sembolü olan taç ve kral asası altın kaplamalı bir sandığın üzerinde duracak. 6'ncı Felipe, İspanya Silahlı Kuvvetler'in en üst komutanı olarak mareşal nişanının takılı olduğu Kara Kuvvetleri'ne ait resmi davet üniformasıyla törene katılacak, eşi Kraliçe Letizia da törene davetli kadınlar içinde tek uzun elbiseli kadın olacak.

Juan Carlos ve eşi Sofia, basın karşısında ön plana çıkmak istemedikleri için bugünkü törene katılmıyor.

Yeni kral için meclisteki yemin töreninin ardından sadece resmi davetler için kullanılan şehir merkezindeki Kraliyet Sarayı'nda resepsiyon verilecek.

Kralın tacı meclise böyle getirildi

Meclisteki genel kurul salonunda düzenlenen ve sadece Başbakan, Senato ve Meclis başkanları ile milletvekilleri, senatörler, eski başbakanlar ve İspanya'daki 17 özerk yönetimin başkanının davetli olduğu yemin töreni, İspanya milli marşının çalınması ve Felipe'nin İspanya Kralı olarak yapacağı ilk konuşmayla son bulacak.

Kral 6'ncı Felipe ve Kraliçe Letizia daha sonra meclisten Kraliyet Sarayı'na kadar arabayla giderek trafiğe tamamen kapatılan bu güzergâh üzerinde bekleyen halkı selamlayacak.

Madrid Belediyesi, yaklaşık beş kilometrelik güzergâhı İspanyol bayrakları ile donatırken, polis tören boyunca yolda bekleyen vatandaşların hiçbir şekilde cumhuriyet bayrağı sallamasına izin vermeyecek.

Balkonlar kiralığa çıkarıldı

Kralın geçeceği yolun üzerinde evi ve ya iş yeri olan çok sayıda kişi de bu fırsatttan yararlanarak 2 bin ila 6 bin euro arasında değişen fiyatlarda balkonlarını kiralığa çıkardı.

Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen davete ise siyaset, diplomasi, iş ve kültür dünyasından 2 bin kadar önemli isim katılacak.

Yoğun güvenlik önlemleri

Dünyanın dört bir yanından 200 kadar basın kuruluşundan 3 bine yakın gazetecinin akredite olduğu 6'ncı Felipe'nin krallık töreninde polis ve jandarmadan oluşan 7 bine yakın güvenlik görevlisi hazır bulunuyor. 120 nişancı da çatılara ve özel noktalara yerleştirilmiş durumda.

Gösteriye yasak

İspanya'daki monarşi karşıtlarının bugün Sol Meydanı'nda düzenlemek istedikleri gösteri Madrid'deki mahkeme tarafından "kamu düzenini tehlikeye soktuğu" gerekçesiyle yasaklandı.