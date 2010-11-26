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Dünya

İSPANYA'NIN YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ATANDI MADRİD (A.A)

26 Kasım 2010 22:28

-İSPANYA'NIN YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ATANDI MADRİD (A.A) - 26.11.2010 - İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğine, Cristobal Gonzalez Aller atandı. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşim Programı'nın (HABITAT) başına getirilen Joan Clos'un ekim ayında görevini bırakmasıyla boşalan İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğine Aller'in atanmasıyla ilgili karar, Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında alındı. Büyükelçi Aller, daha önce Zaire, Almanya ve Lüksemburg'da görev yaparken, son olarak İspanya'nın AB Daimi Temsilcisi olarak çalışmış ve AB içinde siyasi ilişkiler, iç pazar gibi farklı bölümlerde koordinasyon genel müdürlüğü yapmıştı.

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