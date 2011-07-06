-İSPANYA'NIN ÜNLÜ SAN FERMİN FESTİVALİ BAŞLADI MADRİD (A.A) - 06.07.2011 - İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde, halkın boğalarla birlikte sokakta koşmasıyla ünlenen San Fermin Festivali başladı. Pamplona kent merkezindeki meydanda toplanan, festivalin geleneksel kıyafeti beyaz giysili, kırmızı fularlı yaklaşık 12 bin kişi, belediye binasının balkonuna çıkan Belediye Başkanının ateşlediği havai fişek eşliğinde, "Yaşasın San Fermin" diye bağırdı. 9 gün sürecek festival boyunca 342'si müzik olmak üzere toplam 520 kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlenecek. San Fermin'in dünya çapında tanınmasında büyük paya sahip olan Amerikalı yazar Ernest Hemingway de bu yılki etkinlikler kapsamında anılacak. Festivalin en ilgi çeken etkinliği olan, akşam arenaya çıkarılacak 6 boğanın, sabah yerel saatle 08.00'de halkla birlikte 841 metrelik yolu koşmaları ise yarın başlayıp, 14 Temmuz'a kadar sürecek. Bu arada festival dolayısıyla Pamplona'daki otellerin doluluk oranının yüzde 90 ila 95 arasında olduğu belirtildi. San Fermin'i izlemek için dünyanın dört bir yanından gelen yabancı basın dahil toplam 639 gazetecinin akredite olduğu açıklanırken, bu rakamın önceki yıllara göre düştüğü belirtildi. Ekonomik krizin San Fermin festivalini de vurduğu, bütçenin geçen yıla oranla yüzde 10 azaltıldığı kaydedildi. Öte yandan hayvan haklarını koruyan ve boğa güreşlerine karşı olan dernekler, bugün Pamplona'da gösteri düzenledi. Meydanda toplanan yaklaşık 100 kişi kanlar içinde boğa figürü oluşturdu. Yapılan açıklamalarda "Tüm dünya San Fermin'i tanıyor, ama sokakta koşturan boğaların, akşam arenada işkence görüp sonunda öldürüldüğünü çok az insan biliyor. İspanya'da her yıl 350 bin boğa öldürülüyor. Gelenekler, etik ve hayvanlara saygı gösterilen bir şekilde değiştirilebilir" denildi.