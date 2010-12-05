İspanya'nın hava sahası açıldı

T24 - İspanya hava alanlarında trafik kontrolörlerinin grevi ordunun göreve çağrılmasıyla sona erdirildi. Hava sahası yeniden açıldı ve havalimanlarında da durumun normale dönmeye başladığı bildiriliyor.



AB’de Yunanistan ve İrlanda'dan sonra iflasın eşiğine sürüklenmesinden endişe edilen İspanya çalkalanıyor. Hava ulaşımını durma noktasına getiren ve hayatı felç eden grevin yankıları sürüyor.

Hava trafik kontrolörlerinin, geniş kitlelerin seyahate çıkmaya hazırlandığı uzun ulusal tatil başlangıcında, beklenmedik 24 saatlik greve çıkması sebebiyle 8 havaalanı kapatılmış, 300 bin yolcu etkilenmişti.

İspanya'da grev ,General Francisco Franco döneminden sonra ilk kez olağanüstü hal ilan edilmesine yol açtı. İspanyol hükümeti, kule personelinin yüzde 70'inin görev yerini terk etmesi ya da işe gelmemesi nedeniyle hava sahasının denetimini orduya devretti.

Grev ancak hükümetin orduyu göreve çağırması ve grev yapanları hapis cezasıyla tehdit etmesi üzerine sona erdirilebildi. Bunun sonucunda, işe gelmeyenlerin askeri mahkemelerle yargılanarak 10 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları ihtimali doğdu.

Hava trafiği kontrolörlerin sürpriz grevi ülkede şaşkınlık yarattı. Grevin nedeniyse, iktidardaki sosyalistlerin, ekonomik darboğazdan geçilen ve çok sayıda tasarruf önleminin alındığı bir dönemde yüksek gelirli kule personelinin bazı ayrıcalıklarını kaldırma girişimi. İspanya'da işsizlik oranını yüzde 20'ye ulaştı.

Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre fazla mesai uygulamaları nedeniyle 2 bin 300 kontrolörden 135'i yılda 600 bin eurodan fazla para kazanıyor. 713'ünün de yıllık geliri 360 bin ile 540 bin euro arasında. Hükümet, kamuya ait şirketlerin çalışanlarına bu kadar yüksek miktarlarda maaş ödemesini kabul edilemez buluyor.

Bu nedenle de hükümet Cuma günü fazla mesai ücretlerinde kesinti öngören, erken emekliliğe son veren ve havalimanları işletmesi AENA'nın kısmen özelleştirilmesini öngören kararı onayladı. Bunun sonucunda yıllık 334 bin euro olan gelirleri 200 bine düşen hava trafiği kontrolörleri greve gitti.



