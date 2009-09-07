İspanya'nın gözü liderlikte

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Vicente Del Bosque, 2010 Dünya Kupası'na lider olarak gitmeleri için hala çalışmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin de yer aldığı 5. grupta bulunan İspanya'nın teknik direktörü Del Bosque, oynadıkları yedi maçta yedi galibiyet ile 21 puan almalarına rağmen grupta 15 puanla 2. sırada bulunan Bosna Hersek ile 3 maç kala aralarında olan 6 puanlık farktan dolayı gruptan lider çıkmayı garantileyemediklerini belirterek, Bosna Hersek'i bir kez daha yenip Dünya Kupasına lider olarak gitmenin hesabını yaptıklarını açıkladı.



Bunu elde edene kadar bütün maçlarını kayıpsız tamamlamak istediklerini belirten İspanyol teknik adam, bunu başarmak için matematiksel olarak 4 puana ihtiyaçları olduğunu söyledi ve aynı ciddiyetle çalışacaklarını da ekledi.



Del Bosque, Çarşamba günü evlerinde oynayacakları Estonya maçıyla birlikte, Bosna Hersek'in kendi evinde oynayacağı Türkiye maçının sonucunu da dikkatle bekleyeceklerini dile getirdi.



İspanyol hoca, taraftarlarını Estonya maçına davet ederek, destek istedi ve oyuncularının da bu desteğe yakışır bir mücadele göstermeleri gerektiğini belirtti.