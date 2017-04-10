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Dünya

İspanya'nın eski Savunma Bakanı evinde ölü bulundu

Carme Chacon İlk kadın Savunma Bakanı olmuştu

10 Nisan 2017 02:08

İspanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı olarak tanınan 46 yaşındaki Carme Chacon'un Madrid'deki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

İspanyol basınına yansıyan haberlerde, ailesi tarafından dün akşamdan bu yana kendisinden haber alınamayan Carme Chacon'un evine giden birkaç arkadaşının kapının açılmaması üzerine polise haber verdiği belirtildi. Eve giren polis, Chacon'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Chacon'un ilk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı hayatını kaybetmiş olabileceği açıklandı.

 

İlk kadın Savunma Bakanı

 

İspanya'da Katalonya Sosyalist Parti (PSC) militanı olarak siyasete başlayan ve 2000 yılında Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Barcelona'dan seçilmiş milletvekili olarak meclise giren Chacon, Zapatero hükümeti döneminde ilk Konut Bakanı (2007-2008) daha sonra da İspanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı (2008-2011) olarak görev yapmıştı.

Chacon, 2014 yılında PSOE'nin genel sekreterliği için aday olmuş ve sosyalistlerin lideri olma yarışını sadece 22 oyla kaybetmişti. Son olarak PSOE'nin Uluslararası İlişkiler Sekreteri olarak görev yapan Chacon 2016 yılında istifa etmişti.

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