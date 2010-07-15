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Ekonomi

İspanya'nın Avrupa'ya borcu: 126,3 milyar euro

İspanya'nın Avrupa Merkez Bankası'ndan aldığı borç 126,3 milyar euroya ulaştı.

15 Temmuz 2010 03:00

T24- İspanya bankalarının Avrupa Merkez Bankası'ndan aldığı borç miktarı bu yılın Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,6 oranında artarak 126,3 milyar euroya ulaştı.


İspanya Merkez Bankası'nın yayımladığı verilere göre, İspanyol bankalarının borç miktarı, bu yılın Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 47,5 oranında artış kaydetti. Bu oranda borç miktarının 1999'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayında Avrupa bankalarına verdiği borç miktarı ise 496,69 milyar euroya geriledi. Bu miktar Mayıs ayında 518,6 milyar euro, 2009 yılı Haziran ayında ise 615,9 milyar euro düzeyinde bulunuyordu.

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