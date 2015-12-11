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İspanya'nın Afganistan Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı

Saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi

11 Aralık 2015 19:38

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan İspanya Büyükelçiliği’ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yerel saatle 17.55 sıralarında meydana gelen patlamayı Taliban’ın üstlendiği belirtildi.

Afgan Pajhwok haber ajansı, karşılıklı çatışmanın da yaşandığı olayda en az 2 kişinin öldüğünü duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir temsilci, AFP’ye yaptığı açıklamada “Büyükelçiliğimize saldırı düzenlendi. Ayrıntıları almaya çalışıyoruz” dedi. Kabil polisi, bu bilgiyi doğruladı.

Reuters da, Kabil’in merkezinde şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Görgü tanıkları, patlamanın büyükelçilikler ile hükümet binalarının bulunduğu bölgede duyulduğunu ifade etti. Polis, patlamanın ardından silahlı çatışmanın yaşandığını belirterek saldırganların 3 kişi olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

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