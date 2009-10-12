İspanya'dan Türkiye'ye 'protokol' kutlaması

İspanya Hükümeti, imzaladıkları protokolden dolayı Türkiye ve Ermenistan'ı kutlayan bir açıklama yaptı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Ermeni hükümetleri, uzlaşma arzuları ve verdikleri taahhütlerden" dolayı kutlanırken, imzalanan protokollerin İspanyol hükümeti tarafından "memnuniyetle karşılandığı" ifade edildi.



Protokollerin her iki ülkenin parlamentolarında onaylanmasının "Türkiye ve Ermenistan'ın ikili diplomatik ilişkilerine istikrar getireceği" belirtilen açıklamada, protokollerin "her iki ülke arasındaki ihtilafların aşılması sürecine anlamlı bir katkı sağlayacağı ve güney Kafkasya'nın istikrarını sağlamlaştıracağı" değerlendirmesinde bulunuldu