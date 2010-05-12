İspanya'dan sert önlem

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Alınan kararlara göre, devlet memurlarının maaşları 2010 haziran ayından itibaren ortalama yüzde 5 oranında düşürülürken, 2011 yılında ise dondurulacak. Maaşlarda yapılacak kesintinin en yüksekten düşüğe doğru orantılı olarak yapılacağı, hükümet üyelerinin maaşlarındaki kesintinin yüzde 15'i bulabileceği kaydedildi.



Bu arada, kemer sıkma politikası kapsamında, 2007 temmuz ayında başlatılan ve çocuk sahibi olan her aileye (2 yıldır İspanya'da oturan göçmenler dahil) verilen 2500 avroluk direkt yardım da 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren kaldırılacak.



En düşük düzeyde maaş alanlar hariç, emeklilere ödenen maaşları da 2011'de donduracak olan hükümet ayrıca, kalkınmaya yardım fonundan bu yıl 600 milyon avro'luk kesinti yapacak.



Zapatero, 2013'te kamu açığının milli gelire oranla yüzde 3'e indirilmesinin bir ''zorunluluk'' olduğunu vurguladı.



Öte yandan, ana muhalefetteki Halk Partisi'nin (PP) lideri Mariano Rajoy ise sosyalist hükümeti, baştan beri İspanya'nın ekonomik krizde olduğunu inkar etmek ve geç, yetersiz önlem almakla suçladı.



İspanya'da yaklaşık 4,6 milyon kişi ile yüzde 20'ye çıkan işsizlik bulunurken, ekonomik büyüme de çok yavaş gerçekleşiyor. İspanya Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonuna göre İspanya'nın 2010'da yüzde 0,2, 2011'de yüzde 0,8'lik ekonomik büyüme gerçekleştirmesi bekleniyor. (AA)