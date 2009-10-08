T24 LogoT24 Logo
Dünya

İspanya'dan Nazi yanlısı yayına 3.5 yıl hapis

İspanya' nın doğusundaki Barcelona kentinde Nazi yanlısı yayınları basan, yayan ve satanlara 3.5 yıl hapis cezası verildi

08 Ekim 2009 03:00

İspanya'nın doğusundaki Barcelona kentinde Nazi yanlısı yayınları basan, yayan ve satanlara 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Barcelona mahkemesinde bugün sonuçlanan davada, savcılığın hakkında 8 yıl hapis cezası istediği bir neonazi derneğinin başkanı Ramon P.F'ye, insanlık karşıtı ve soykırım yanlısı ideolojileri yaymaktan ve yasa dışı dernek kurmaktan 3.5 yıl hapis ve 6 bin euro para cezası verildiği bildirildi.

Davada ayrıca, söz konusu yayınları satan kitapevinin sahibi P.G'ye 3.5 yıl hapis ve 3 bin 600 euro para cezası, neonazi derneği yöneticilerinden Carlos G.S'ye 3.5 yıl hapis ve 3 bin 240 euro para cezası, basımevi sahibi Antonio L.S'ye de 2.5 yıl hapis ve 2 bin 400 euro para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24