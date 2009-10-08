İspanya'dan Nazi yanlısı yayına 3.5 yıl hapis

İspanya'nın doğusundaki Barcelona kentinde Nazi yanlısı yayınları basan, yayan ve satanlara 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Barcelona mahkemesinde bugün sonuçlanan davada, savcılığın hakkında 8 yıl hapis cezası istediği bir neonazi derneğinin başkanı Ramon P.F'ye, insanlık karşıtı ve soykırım yanlısı ideolojileri yaymaktan ve yasa dışı dernek kurmaktan 3.5 yıl hapis ve 6 bin euro para cezası verildiği bildirildi.



Davada ayrıca, söz konusu yayınları satan kitapevinin sahibi P.G'ye 3.5 yıl hapis ve 3 bin 600 euro para cezası, neonazi derneği yöneticilerinden Carlos G.S'ye 3.5 yıl hapis ve 3 bin 240 euro para cezası, basımevi sahibi Antonio L.S'ye de 2.5 yıl hapis ve 2 bin 400 euro para cezası verilmesi kararlaştırıldı.