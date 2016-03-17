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Dünya

İspanya’dan Müslümanlara 150 bin avroluk jest

Madrid Belediyesi, Ramazan ayında yapılacak etkinliklerde kullanılması için bütçe oluşturdu

17 Mart 2016 23:01

İspanya'da Madrid Belediyesi, Ramazan ayında yapılacak etkinliklerinde kullanılmak üzere 150 bin avroluk bütçe ayırma kararı aldı.

Hürriyet’in haberine göre, İspanya'nın 3. büyük siyasi partisi sol görüşlü Podemos'un Madrid'deki kolu Ahora Madrid partisinin yönetiminde olan Madrid Belediyesi, Ramazan ayında Müslümanlar için bütçe ayırarak bir ilke imza attı. 

Belediye, Ramazan ayında düzenlenecek etkinliklerinde kullanılmak üzere 150 bin avroluk bütçe ayırdı. 

Belediyenin bu kararı, muhafazakar katoliklerin ise tepkisini çekti.

ABC, La Razon gibi sağ görüşlü gazetelerin haberlerinde, Katoliklerin önemli dini bayramı Paskalya'daki kutlamalara Madrid Belediyesinin 178 bin avroluk bütçe ayırdığı hatırlatılarak, Çin Yeni Yılı, Ramazan ve Paskalya'ya ayrılan bütçelerin hemen hemen aynı miktarda olması eleştirildi.

Madrid'de 278 bin 906 Müslüman ve 49 bin 831 Çinlinin yaşadığını belirten ABC gazetesi, "Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena, Çinlilere 3'er avro, Müslümanalara 50'şer sent, Katoliklere de 5'er sent veriyor" şeklinde yazdı. 

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